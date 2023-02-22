الامارات | «سودال» بطل المرحلة الثانية لـ «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق سودال كويك ستيب البلجيكي، بلقب المرحلة الثانية «مرحلة موانئ أبوظبي»، من «طواف الإمارات 2023»، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، الذي يُقام في نسخته الخامسة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي عبر سبع مراحل، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري.

وفاز فريق سودال كويك ستيب بالمرحلة الثانية، وهي مرحلة سباق سرعة ضد الساعة، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 17.3 كلم في زمن قدره 18:11 دقيقة وبفارق زمني ثانية واحدة تفصله عن فريق إي إف إديوكيشن – إيزي بوست، الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء فريق إنيوس جرانديريس في المركز الثالث.

ونجح الأسترالي لوكاس بلاب درّاج فريق إنيوس غرينادييرز في تصدر الترتيب العام لـ«طواف الإمارات» عقب ختام المرحلة الثانية، بإجمالي زمن قدره 3:35:50 ساعات، بينما يأتي في المركز الثاني للترتيب العام، البلجيكي ريمكو إيفينبول دراج فريق سودال كويك ستيب، وثالثاً الألماني نيكياس أرندت من فريق البحرين فيكتوريوس.

وحصد الأسترالي لوكاس بلاب دراج فريق انيوس جرانديريس ثلاثة قمصان عقب نهاية السباق، الأحمر برعاية (الشركة العالمية القابضة) لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأبيض برعاية (شركة النخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية (أبوظبي إكسبيرينس) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، بينما احتفظ البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأخضر برعاية (وكالة التجارة الإيطالية) للمتصدر بالنقاط.

وتوّج الفائزين، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي سيف المزروعي، والرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي ناصر البوسعيدي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وممثل تيودور غايتان فراجنيير، ومدير التسويق في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أحمد إبراهيم، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي، وصاحب ممثل نخيل حسين خان، ومدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري.

وتقام اليوم، المرحلة الثالثة «مرحلة جبل جيس» في مدينة الفجيرة، والتي تبلغ مسافتها 185 كلم.

مواعيد إشغالات الطرق في دبي خلال «طواف الإمارات»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«طواف الإمارات» العالمي للدراجات الهوائية عن مواقيت الإشغالات المؤقتة لشوارع وطرق دبي، خلال سباق المرحلة الرابعة، الخميس (23-2-2023)، ليتمكن الجمهور من اتخاذ الطرق البديلة لتفادي التأخير، وبما يضمن انسيابية مرور الدرّاجين وكذلك انسيابية مرور السيارات في الشوارع، على النحو التالي:

■ شارع الخليج باتجاه الشندغة: من 12:15 إلى 12:35.

■ شارع الخليج باتجاه شارع الميناء: 12:20 إلى 12:45.

■ شارع الميناء باتجاه شارع الشيخ راشد: 12:30 إلى 12:50.

■ شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي العين: 12:25 إلى 12:55.

■ شارع الأصايل: 12:25 إلى 1:15.

■ شارع المرابع باتجاه شارع الخيل: 12:55 إلى 1:20.

■ شارع أم سقيم باتجاه شارع القدرة: 01:15 إلى 1:40.

■ شارع القدرة باتجاه منطقة سيح السلم: 1:30 إلى 2:00.

■ شارع القدرة باتجاه أم سقيم: 1:50 إلى 2:30.

■ شارع إكسبو طريق الهباب إلى مدينة إكسبو دبي: 2:05 إلى 2:40.

■ شارع إكسبو باتجاه شارع زايد بن حمدان آل نهيان: 2:45 إلى 3:20.

■ شارع اليلايس باتجاه شارع محمد بن زايد: 2:55 إلى 3:35.

■ شارع الأصايل من 3:00 إلى 3:45.

■ شارع الخميلة إلى شارع الخيل الأول: 3:10 إلى 3:50.

■ مخرج شارع الشيخ زايد (شارع الخدمات) باتجاه شارع نخلة جميرا: 3:15 إلى 3:50.

■ جزيرة النخلة إلى فندق أتلانتس والعكس: 3:20 إلى 4:20.

■ شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع ميناء السلام: 3:35 إلى 4:25.

■ شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى دبي هاربور: 3:40 إلى الساعة 4:30.

«مرحلة جبل جيس» في الفجيرة اليوم.. لمسافة 185 كلم.