الامارات | ختام «تمهيدي» الكأس الذهبية للبولو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم اليوم الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الذهبية 2023 للبولو التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى الرابع من مارس المقبل بمشاركة ثماني فرق وبهانديكاب 20 جول، ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأولى في الثانية من بعد ظهر اليوم وتجمع بين فريقي غنتوت و«كلينوفا نوا كابيتال»، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والربع عصراً وتجمع بين فريقي الإمارات و«ذئاب دبي كافو».

ومن المقرر أن تبدأ مباريات ربع النهائي يوم السبت المقبل قبل نحو أسبوع من نهائي «القمة» المنتظرة لتتويج بطل النسخة الحالية 2023.