الامارات | الأخطاء السهلة والفرص المهدرة تنهيان مشوار شباب الأهلي في «أبطال آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع شباب الأهلي مسابقة دوري أبطال آسيا بكرة القدم بخسارته أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، أول من أمس، على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، ليتواصل تراجع أندية الدولة في البطولة القارية بعدما كان قد غادر كل من الشارقة والجزيرة البطولة من دور المجموعات، كما خرج بني ياس من الدور التمهيدي.

ودفع «فرسان دبي» ثمن الأخطاء السهلة التي ارتكبها الفريق إلى جانب الفرص المهدرة التي أسهمت في تفوق «حامل اللقب» رغم أن شباب الأهلي قدم مستوى جيداً جداً، ولكن إحراز النيجيري إيغالو الهدف الأول في الدقيقة 17 يعد «نقطة التحول» في المباراة من كرة كان بإمكان الحارس ماجد ناصر التصدي لها، لكنها لمست يده ودخلت المرمى في الوقت الذي كان يقدم فيه شباب الأهلي مستوى ممتازاً.

في المقابل أهدر يحيى الغساني أكثر من فرصة سهلة، كما تألق حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف في التصدي لأكثر من فرصة خطرة، قبل أن يستغل «الزعيم» أخطاء دفاع شباب الأهلي ويضيف الهدفين الثاني والثالث، بينما لم يشفع الهدف الذي أحرزه السوري عمر خريبين لعودة «فرسان دبي» إلى اللقاء، وخسر الفريق المباراة وودع البطولة.

من جهته قال مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، إن فريقه كانت لديه فرصة التعادل على أقل تقدير قبل أن يضيف الهلال الهدفين الثاني والثالث.

وأوضح المدرب الذي سبق له تولي تدريب الهلال في بداية الموسم الماضي وقاده لتحقيق لقب النسخة الماضية من البطولة القارية، أن شباب الأهلي أهدر العديد من الفرص، وقال: «صنعنا فرصاً كثيرة، وخلل المدافعين تسبب في تسجيل الأهداف علينا، والهلال استغل الأخطاء، وحالفه التوفيق».

ورغم الخسارة فإن جارديم رشح فريق الهلال للفوز بالبطولة الآسيوية، موضحاً: «الهلال فريق منافس كبير، دائماً ما يحافظ على اللاعبين المميزين، وله الأفضلية في الفوز باللقب القاري».