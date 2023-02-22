الامارات | لابا «الرابع» يتفوق على الكاسير «ثاني» أغلى لاعبي «دورينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» استناداً لأرقام الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، أن مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 20 هدفاً، يتفوق من حيث الأهداف والعطاء الفني على مهاجمين يعتبرون أعلى منه من حيث القيمة السوقية، أبرزهم مهاجم الشارقة الإسباني باكو الكاسير الذي يعد ثاني أغلى لاعب بدوري المحترفين، علماً أن جمهوري الشارقة والعين ينتظران مواجهة القمة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل على كأس السوبر الإماراتي.

وشارك الكاسير (29 عاماً) في 16 مباراة بالدوري، منها 15 مباراة أساسياً، وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الشارقة في الدوري 1370 دقيقة، ويحل في المرتبة السابعة في ترتيب هدافي الدوري متساوياً في الأهداف مع مهاجم اتحاد كلباء أحمد عامر.

من جانبه شارك كودجو (31 عاماً) أساسياً في جميع مباريات العين الـ17 في الدوري، وبلغ معدل الدقائق التي لعبها 1523 دقيقة، وسجل 20 هدفاً وصنع ستة أهداف في الدوري حتى الآن.

وتبلغ القيمة السوقية للكاسير الذي تعاقد معه الشارقة في أغسطس الماضي قادماً من نادي فياريال الإسباني ثمانية ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية للابا كودجو 5.5 ملايين يورو، فيما يعد لاعب الوحدة ماتيوس فيليبي الذي انتقل أخيراً إلى «العنابي» خلال الانتقالات الشتوية أغلى لاعب في الدوري الإماراتي من حيث القيمة السوقية (10ملايين يورو).

ويأتي لابا كودجو من حيث القيمة السوقية في المركز الرابع، خلف لاعب الوحدة جواو بيدرو الذي تبلغ قيمته السوقية ستة ملايين يورو، ويحتل المركز الثالث.

ويتفوق لابا كودجو بفارق أربعة أهداف عن مهاجم الجزيرة علي مبخوت (16 هدفاً) أقرب منافسيه على لقب الهداف.

وجدد نادي العين أخيراً عقد لاعبه لابا كودجو للاستمرار في صفوفه حتى 2026 بعد المستوى الفني المميز الذي يقدمه منذ انتقاله إلى العين في 2019 في صفقة انتقال حر قادماً من صفوف نادي نهضة بركان المغربي، وفرض اللاعب نفسه بقوة في الدوري الإماراتي ويعد من أبرز اللاعبين الأجانب الذين تم استقطابهم خلال السنوات الأخيرة نظراً للإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها.

ورغم أنه يعد من الأسماء الكبيرة في الدوري الإماراتي فإن مهاجم الشارقة باكو الكاسير لم يظهر حتى الآن بمستواه المعروف على الرغم من الإمكانات الفنية العالية التي يتميز بها، ولايزال جمهور الدوري الإماراتي بشكل عام والشارقة بشكل خاص ينتظر منه تقديم المستوى نفسه الذي عرف به في أكبر الأندية العالمية في الدوريات الأوروبية.

من جانبه أكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي، أن لاعب العين لابا كودجو يواصل خطف الأضواء كهداف مميز من لاعبين أغلى منه قيمة سوقية، مشدداً على أنه رغم أن عدد الأهداف التي سجلها مهاجم الشارقة الكاسير تعد أقل بكثير من أهداف لابا كودجو، فإنه يعد من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك لاعبون أجانب بدورينا فرضوا أنفسهم بشكل مميز، لكن لابا كودجو يعد الهداف الأول في الدوري بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه علي مبخوت».

وأشار وليد الشامسي إلى أن تجديد العين عقده مع اللاعب يأتي تقديراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه.

■ أرقام لابا اللاعب

لابا كودجو

النادي

العين

الأهداف

20

لعب

17 مباراة

دقائق اللعب

1523

صناعة الأهداف

6

القيمة السوقية

5.5 ملايين يورو

■ أرقام الكاسير

اللاعب

باكو الكاسير

النادي

الشارقة

الأهداف

7

لعب

16 مباراة

دقائق اللعب

1370

صناعة الأهداف

5

القيمة السوقية

8 ملايين يورو