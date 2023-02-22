الامارات | منتخب السلة يتعثر أمام العراق في «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره العراقي، عقب خسارته بفارق ثماني نقاط (74-82)، أمس، في الدوحة، ضمن المجموعة الخامسة في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية والتي يسدل الستار عنها مساء اليوم، كما شهدت مباريات أمس ولحساب المجموعة الخامسة ذاتها، إحياء المنتخب الكويتي آماله بالتأهل بفوزه على نظيره العماني (65-50).

وبات المنتخب مطالباً في الجولة الختامية اليوم بالفوز على منتخب فلسطين، لضمان التأهل ضمن المنتخبات الأربعة الأولى عن المجموعة الخامسة، إلى النافذة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية نوفمبر المقبل، خصوصاً أن خسارة «الأبيض» أودت ببقائه في المركز الثالث مؤقتاً برصيد ست نقاط من حالتي فوز ومثلهما خسارة. واعتلى المنتخب العراقي صدارة المجموعة بسبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن منتخب فلسطين الذي خاض بدوره في ساعة متأخرة من مساء أمس لقاء صعباً مع المنتخب القطري المتشارك مؤقتاً بالمركز الرابع مع الكويتي برصيد خمس نقاط، وبقي المنتخب العماني في المركز الأخير بأربع نقاط.

ودفع المنتخب ضريبة غالية لتراجع أداء لاعبيه خلال الدقائق الأولى، ما سمح للعراقيين بإنهاء الربع الأول بفارق 14 نقطة (27-13)، قبل أن يستعيد «الأبيض» اتزانه وينجح في تقليص الفارق بنيله أفضلية الربع الثاني (25-17).

واصطدم المنتخب مع انطلاق الشوط بدفاع صلب للمنتخب العراقي الذي أنهى الربع الثالث بالتعادل (17-17)، قبل أن تؤتي محاولات «الأبيض» ثمارها خلال الدقائق الأولى من الفترة الأخيرة، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، إلا أن فارق الخبرات الذي صب في صالح «أسود الرافدين» كان وراء نيل العراقيين الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-19) والفوز بالمباراة.