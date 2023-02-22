الامارات | سقوط مبكر لأبرز المصنفات في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات الدور الثاني في بطولة «تنس دبي»، المقامة حالياً بنسختها الـ23 الممتدة حتى 25 الجاري، على ملاعب «السوق الحرة دبي» في منطقة القرهود، مفاجآت من العيار الثقيل، بعدما غادر عدد من المصنفات منافسات البطولة، البالغ إجمالي جوائزها 2.9 مليون دولار، بمشاركة نخبة من نجمات التنس المحترفات، تتقدمهن 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم.

وخرجت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة خامسة عالمياً، مبكراً من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية ماديسون كيز، بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-5 و6-4، إذ إنها الخسارة الرابعة توالياً أيضاً لغارسيا في مواجهة منافستها الأميركية وصيفة «فلاشينغ ميدوز» عام 2017، علماً بأن الفرنسية حققت فوزاً واحداً على كيز في أول لقاء جمع بينهما في مسابقة «كأس الاتحاد» قبل نحو تسع سنوات.

وكانت غارسيا (29 عاماً) خرجت من الدور الأول لدورة دبي العام الماضي أيضاً، بينما حققت كيز، التي تشارك في بطولة دبي للمرة الثانية، الفوز الـ11 في مسيرتها على لاعبة ضمن المراكز الخمسة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، والأول منذ فوزها على النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، في بطولة «سينسيناتي» العام الماضي.

أما المفاجأة الثانية، تمثلت في خسارة اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة السادسة، أمام التشيكية كارولينا بليشكوفا، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-2 و6-1، بينما تواصل سقوط المصنفات بخسارة الروسية داريا كاساتكينا المصنفة السابعة، أمام التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6-4 و4-6 و7-5.

في المقابل، واصلت (حاملة اللقب) اللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة الـ20 عالمياً، حملة الدفاع عن لقبها بنجاح، بعد أن تأهلت إلى الدور الـ16 على حساب التشيكية ليندا فروهفيتوفا، المصنفة الـ52، بتغلبها عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-صفر في مباراة سهلة امتدت إلى 56 دقيقة فقط، لكن طريق أوستابينكو في مشوار الدفاع عن لقبها لن يكون سهلاً اليوم، إذ ستصطدم بالنجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وكانت سابالينكا ضمنت تأهلها إلى الدور الـ16 على حساب الأميركية لورين ديفيس المصنفة 49، بعد أن تفوقت عليها في الدور الثاني، أمس، بمجموعتين دون رد بواقع 6-صفر و6-1، في مباراة استغرقت 61 دقيقة، ولم تجد خلالها بطلة «أستراليا المفتوحة» أي صعوبة في العبور إلى الدور الثالث، وأخيراً، تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة، بفوزها على البلغارية فيكتوريا توموفا 6-2 و5-7 و6-1.

كارولين غارسيا تزور «مكتبة محمد بن راشد»

زارت المصنفة الخامسة عالمياً، كارولين غارسيا، «مكتبة محمد بن راشد» في دبي، وذلك على هامش مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وأبدت النجمة الفرنسية إعجابها الكبير بالمكتبة العصرية، التي تعتبر تحفة فنية فريدة، واستطلعت خلال جولتها في أقسامها المختلفة جانباً من الكتب القيمة التي تزخر بها وتزيد على 300 ألف كتاب.