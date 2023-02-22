الامارات | هجن العاصفة تظفر بكأس المفتوح في ختامي المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة تألقهما في تحديات رموز سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان ختامي المرموم للهجن 2023، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وفازت هجن العاصفة بكأس الثنايا البكار المفتوح، وحصلت هجن الرئاسة على كأس الثنايا البكار المحليات، بينما فازت هجن الشحانية ببندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات.

وشهدت الفترة الصباحية تألقاً لافتاً لشعار هجن الرئاسة إذ تمكنت «هملولة» من حسم الشوط الأول بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 12:15:2 دقيقة تحت القيادة التضميرية لمحمد زيتون المهيري الذي سجل ظهوره القوي من خلال الشوط الثاني للثنايا الجعدان حيث كشف «شاهين» عن إمكاناته وقدراته العالية ونجح في إهداء مؤسسة هجن الرئاسة اللقب، بعد أن قطع رحلة السباق في توقيت بلغ 12:22:5 دقيقة.

ولم يتأخر شعار هجن العاصفة عن ركب الفائزين في الأشواط الرئيسة للفترة الصباحية إذ فازت «الشاهينية» بصدارة الثنايا البكار تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، الذي قادها إلى إحراز اللقب في زمن قدره 12:16:8 دقيقة.

من جهة أخرى، تختتم شعارات هجن أبناء القبائل مشاركتها في مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، إذ تتنافس الشعارات المختلفة على رموز الذلل والزمول.

وخُصص الشوطان الأول والثاني لرموز الإنتاج، ويحصد الفائز بشوط الذلل المفتوح (إنتاج) السيف بالإضافة إلى مليوني درهم، وصاحب المركز الثاني ينال مليون درهم، بينما سيكون الشداد ومليون درهم في انتظار صاحب المركز الأول في تحدي الزمول المفتوح (إنتاج)، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم.

ويحصل البطل في تحدي الزمول المحليات على الخنجر ومليون درهم، ووصيفه على 500 ألف درهم، والفائز في شوط الذلل المحليات على الشداد ومليوني درهم وصاحب المركز الثاني على مليون درهم.

وسينال صاحب المركز الأول في شوط الزمول المفتوح البندقية الذهبية و1.5 مليون درهم، وسيحصل الوصيف في هذا الشوط على 800 ألف درهم.

وستكون الجائزة الكبرى سيف الإمارات وثلاثة ملايين درهم في انتظار صاحبة الصدارة في الشوط السادس للذلل المفتوح، ويحصل وصيف السيف على 1.5 مليون درهم، وصاحب المركز الثالث سوف ينال 700 ألف درهم.