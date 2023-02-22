الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يشارك في «مونديال الفورمولا1»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة كوبيكو الإندونيسية من أجل المشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تقام في بحيرة توبا وتنطلق غداً بمشاركة 20 زورقاً. وحقق فريق أبوظبي لقب البطولة ثماني مرات، بالإضافة إلى احتكار ألقاب الموسم أكثر من مرة، وهي اللقب العام بالإضافة للقب الفرق ولقب السرعة، ولقب الدورة الأسرع أيضاً، ويسعى إلى حصد اللقب التاسع في تاريخه خلال هذا الموسم.

ويترأس بعثة فريق أبوظبي رئيس قسم السباقات الحديثة ناصر الظاهري، بوجود المتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، بالإضافة إلى جمعة القبيسي راديو مان القمزي.