الامارات | ثانية جولات السفن 60 قدماً في شواطئ دبي السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023)، والذي ينظمه النادي يوم السبت المقبل على مياه الخليج العربي.

وينتظر أن يشهد السباق مشاركة كبيرة من قبل الملاك والنواخذة والبحارة كبروفة استعداداً لمسك ختام سباقات الموسم حدث النسخة رقم 32 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي والمقرر مايو المقبل.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، إن اللجنة المنظمة تدرس وفق المعطيات اعتماد المسار المناسب الذي يساعد السفن المشاركة على الوصول بأمان الى خط النهاية في شواطئ دبي، إذ ستتضح الصورة كاملة في الساعات المقبلة وسيتم في ضوء ذلك إبلاغ المشاركين بالإحداثيات الخاصة بنقطة التجمع، ومكاني البداية والنهاية كالمعتاد.