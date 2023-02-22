أخطاء كارثية وريمونتادا مذهلة.. ريال مدريد يصعق ليفربول بخماسية في عقر داره (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على فريق ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ليفربول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق داروين نونيز بأسيست من محمد صلاح.

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وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بعد خطأ فادح من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

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وفي الدقيقة 20، قلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بإحرازه الهدف الأول لريال مدريد.

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وفي الدقيقة 36، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد خطأ فادح من حارس ليفربول أليسون بيكر، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

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ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح المدافع ايدير ميليتاو في إحراز هدف الريال الثالث من رأسية رائعة.

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وفي الدقيقة 54، سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الريال الرابع .

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وفي الدقيقة 66، سجل بنزيما الهدف الثاني له والخامس لريال مدريد بمجهود فردي رائع.

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وبدأ ليفربول مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح

على الجانب الآخر، بدأ الريال مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.