شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعتذر لجمهور الإسماعيلى بعد التعادل مع المحلة.. ويؤكد: أتقبل أى قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، إنه يمنح الحرية كاملة لمجلس إدارة الدراويش ويرفع الحرج عنهم لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل عن الجهاز الفني للفريق، بعد فريقه مع المحلة فى بطولة الدورى المصرى.

وأكد ميدو خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "ON TIME" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "ON TIME SPORTS1" أن إدارة الإسماعيلى لو وجهة نظرها ترى رحيله عن الفريق سينفذها ولو العكس سيلتزم بها لأنه محب للنادى وتحت أمره.

واعتذر ميدو عن نتيجة التعادل بين الإسماعيلى وغزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت 1-1.

واختتم ميدو: "ربنا يعلم عملت كل حاجة مع الإسماعيلى واللاعبون جيدون ولكنهم يلعبون تحت ضغط، وبشكر جمهور الإسماعيلى اللى كان موجود في المباراة ودعم الفريق حتى النهاية، وأمنح مجلس الإسماعيلى حرية اختيار القرار سواء بالبقاء أو الرحيل عن الجهاز الفني".

وتعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أحراز عماد حمدى لاعب فريق الإسماعيلى هدف الدراويش في الدقيقة 54، عقب رجوع نادر قمر الدولة حكم المباراة إلى تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل من ضائع تمكن عبدالرحمن عاطف "أجويرو" مهاجم فريق غزل المحلة من إحراز هدف التعادل.

بهذه النتيجة احتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما ارتفع رصيد فريق غزل المحلة للنقطة 27 محتلا المركز السابع.