شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام لفريق صن داونز: مواجهة الأهلى ديربى بين شمال أفريقيا وجنوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد على، المنسق العام لفريق صن داونز، إن اللاعبين مستعدون لمواجهة الأهلى المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، خصوصاً أنهم دعموا الفريق بصفقات قوية.

وأضاف على خلال تصريحات تليفزيونية لـ برنامج ملعب "ON TIME" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "ON TIME SPORTS 1"، أن مباريات الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقيى دائماً تكون بمثابة ديربى بين شمال القارة وجنوبها.

وأكد المنسق العام لفريق صن داونز أنه المارد الأحمر فريق كبير وله باع كبير في قارة أفريقيا، ويمتلك العديد من الألقاب والبطولات، لافتاً إلى أن المباراة المقرر لها، 25 فبراير الجاري بدورى أبطال أفريقيا، ستكون على استاد السلام.

وأشار علي إلى أن نسب مشاهدة مباريات الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى، تكون دائماً الأعلى مشاهدة في قارة أفريقيا.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول للكرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك فى ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذى عقد مؤخرًا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.