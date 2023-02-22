7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم.

فاركو يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا فى الدورى

تعادل فاركو سلبياً مع نظيره حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

غادر فريق الأهلي مدينة أسوان منذ قليل ليعود للقاهرة عقب انتهاء مباراة الفريقين بالدوري اليوم الثلاثاء بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى الجولة التاعة عشر لمسابقة الدورى .

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلى بهدف +90 لـ "أجويرو" (فيديو) تعادل فريق غزل المحلة مع نظيره الإسماعيلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.