شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: "الحاوى" لقب من جماهير الأهلى واخترت توقيت الاعتزال بعناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى السابق، أنه سعيد جدا بما حققه والاعتزال داخل جدران النادى الأهلى، وأن لقب الحاوى كان من جمهور الأهلى منذ انتقاله له.

وقال وليد سليمان خلال حواره مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc": "جمهور الأهلى منحنى لقب الحاوى منذ انتقالى إلى الأهلى، وعلاقتى بالجمهور كانت وما زالت قوية قبل الانتقال إلى الأهلى وحتى الآن، لأنهم عارفين مدى حبى لهم وللنادى الأهلى".

وتابع وليد سليمان: "كنت بعيط لما الأهلى كان بيخسر بعدما رأيت أسرتى وعمى يحبون الأهلى ويحزنون من أجل الأهلى، جعلتنى أعشق الأهلى، ولما كنت بعمل حاجة حلوة كان والدى بيجبلى هدية طقم الأهلى".

وأضاف: "الاعتزال قرار صعب ولازم هييجى اليوم اللى تعلنه واستشرت العديد من الصحاب والزملاء الذين أثق فيهم مثل جيل وائل جمعة وبعض الإعلاميين، وكمان بثق جدا فى رأى سيد عبد الحفيظ".

وأوضح سليمان: "توقيت الاعتزال استغليت ما حققناه فى كأس العالم للأندية بالحصول على الميدالية البرونزية وبعد بطولة أفريقيا، فأعتقد أنه التوقيت المناسب خاصة أن موسيمانى كان مكمل فى الأهلى".

وأضاف: "حلمى من البداية هو الاعتزال داخل جدران النادى الأهلى، وهناك لاعبين كبار لم ينالوا هذا الشرف، واللى بيلعب فى الأهلى صعب يختم بره الأهلى، وكان لدى عروض فى دول الخليج وكنت أترك الأمر لإدارة الأهلى، وعندما قررت الاعتزال جالى اكتر من عرض فى مصر واعتذرت لهم، لأن الختام فى الأهلى الأفضل على الإطلاق".