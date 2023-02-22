شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 21-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها واصل فريق الأهلى عروضه المميزة فى الدورى وحقق فوزا مريحا أمام نظيره أسوان، بثلاثية دون رد.

الشناوى يتصدى لـ 5 ركلات جزاء مع الأهلى فى الموسم الحإلى

واصل محمد الشنأوى حارس مرمى النادى الاهلى هوايته فى التصدى لركلات الجزاء بعدما حرم فريق أسوان من تسجيل ركلة جزاء فى شباك فريقه بالجولة 19 للدورى المصرى الممتاز.

حصد حسين الشحات لاعب الأهلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى صورا له من مباراة فريقه أمام أسوان وعلق عليها ؛ قائلاً: "ألفولت العإلى جمهور الاهلى دايما فى القلب".

غادر فريق الأهلى مدينة أسوان منذ قليل ليعود للقاهرة عقب انتهاء مباراة ألفريقين بالدورى اليوم الثلاثاء بفوز ألفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى الجولة التاعة عشر لمسابقة الدورى .

أحتفل لاعبو النادى الاهلى وجهازهم ألفنى احتفال بعيد ميلاد طفل أسوانى داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة المارد الأحمر مع نظيره زهرة الجنوب.

أكد سامى قمصان، مدرب الاهلى أهمية ألفوز الذى حققه ألفريق اليوم على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت ألفريقين ضمن منافسات الدورى الممتاز.

استعاد فريق الأهلى ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء.

قاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، فريقه للفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدورى الممتاز.

حسين الشحات "رجل" مباراة الأهلى وأسوان فى الدوري حصل حسين الشحات لاعب الأهلى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.