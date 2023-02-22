شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 21-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها واصل فريق الأهلى عروضه المميزة فى الدورى وحقق فوزا مريحا أمام نظيره أسوان، بثلاثية دون رد.
الشناوى يتصدى لـ 5 ركلات جزاء مع الأهلى فى الموسم الحإلى
واصل محمد الشنأوى حارس مرمى النادى الاهلى هوايته فى التصدى لركلات الجزاء بعدما حرم فريق أسوان من تسجيل ركلة جزاء فى شباك فريقه بالجولة 19 للدورى المصرى الممتاز.
غادر فريق الأهلى مدينة أسوان منذ قليل ليعود للقاهرة عقب انتهاء مباراة ألفريقين بالدورى اليوم الثلاثاء بفوز ألفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى الجولة التاعة عشر لمسابقة الدورى .
أحتفل لاعبو النادى الاهلى وجهازهم ألفنى احتفال بعيد ميلاد طفل أسوانى داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة المارد الأحمر مع نظيره زهرة الجنوب.
استعاد فريق الأهلى ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء.
حصل حسين الشحات لاعب الأهلى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدورى الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.