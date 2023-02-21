شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أرقام تاريخية يكتبها صلاح بعد هدفه في مرمى ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني في شباك ريال مدريد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف ينجح الفرعون المصري محمد صلاح في كتابة ثلاثة أرقام تاريخية جديدة باسمه.

أرقام صلاح التاريخية بعد هدف ريال مدريد

رفع هدف صلاح في ريال مدريد رصيده إلى 44 هدفا في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا ليصبح بذلك أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا متساويا مع دروجبا.

إضافة إلى ذلك، فيصبح صلاح هو الهداف التاريخي في كافة البطولات الأوروبية بعد فض الشراكة مع ستيفن جيرارد.

وأصبح رصيد صلاح 42 هدفا في البطولات الأوروبية خلال 66 مباراة سجلهم خلال ستة مواسم مختلفة.

أما جيرارد فكان رصيده 41 هدفا في 129 مباراة خلال 14 موسما مع الريدز.

لم يكتف صلاح بهذه الأرقام فقط بلأصبح هو أكثر من سجل بقميص ليفربول على ملعبه.

يذكر أن النتيجة الآن 5-2 لصالح ريال مدريد مع الدقيقة 70 من عمر المباراة حيث تقدم ليفربول بهدفين في بداية الشوط الأول قبل أن يعود ريال مدريد وتصبح تقدم لصالح الفريق الإسباني.