صلاح يسجل ويصنع وأخطاء فادحة للحراس.. شوط أول مثير بين ليفربول وريال مدريد

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة ليفربول وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ليفربول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق داروين نونيز بأسيست من محمد صلاح.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/Wh3K5XtAliPpe

وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بعد خطأ فادح من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/3hBVxALuMaeiv

وفي الدقيقة 20، قلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بإحرازه الهدف الأول لريال مدريد.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/ugHeu4HDbATae

وفي الدقيقة 36، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد خطأ فادح من حارس ليفربول أليسون بيكر.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/NaAKso4rI6NSd

وبدأ ليفربول مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح

على الجانب الآخر، بدأ الريال مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.