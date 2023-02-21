اخبار الرياضه

صلاح يسجل ويصنع وأخطاء فادحة للحراس.. شوط أول مثير بين ليفربول وريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 16 ببطولة .

تقدم ليفربول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق داروين نونيز بأسيست من محمد صلاح.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/Wh3K5XtAliPpe

وفي الدقيقة 14، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول بعد خطأ فادح من حارس تيبو كورتوا.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/3hBVxALuMaeiv

وفي الدقيقة 20، قلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بإحرازه الهدف الأول لريال مدريد.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/ugHeu4HDbATae

وفي الدقيقة 36، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد بعد خطأ فادح من حارس ليفربول أليسون بيكر.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/NaAKso4rI6NSd

وبدأ ليفربول مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح

على الجانب الآخر، بدأ الريال مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا