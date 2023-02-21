صلاح ضد بنزيما.. التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذى يخوض به مواجهة ريال مدريد الاسباني، المقرر انطلاقها في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، في ذهاب دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسيبدأ ليفربول مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك ، جوميز، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، جاكبو، محمد صلاح

على الجانب الآخر، أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول.

وسيبدأ الريال مباراة ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

خط الوسط: مودريتش، كامافينجا، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، رودريجو.