شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يتصدى لـ 5 ركلات جزاء مع الأهلى فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد الشناوي حارس مرمى النادى الاهلى هوايته فى التصدى لركلات الجزاء بعدما حرم فريق أسوان من تسجيل ركلة جزاء في شباك فريقه بالجولة 19 للدوري المصري الممتاز.

وتم احتساب ثمانية ركلات جزاء ضد الاهلى تمكن الشناوى من التصدي لخمسة ركلات منها منذ ديسمبر 2022.

فلقد تصدى الشناوى لركلتين في مباراة الأهلي والاتحاد السكندي، في المبارة التي حسمها فريقه بنتيجة 3-0، ليحرم محمود علاء وأحمد عادل من التسجيل.

بينما فى الدقيقة 87، تصدى الشناوي لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة الأهلي بنتيجة 4-1.

وفي مواجهة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال افريقيا، تصدى الشناوي لركلة جزاء في الدقيقة 66 عن طريق ماكابي ليلوبو.

ودخل شباك الشناوي 3 ركلات جزاء، الأولى كانت عن طريق لاعب الأهلي السابق حسام حسن، في مباراة كأس مصر أمام سموحة.

ولم يتمكن محمد الشناوي من التصدي لركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية، سجلهما جابريل باربروسا في الدقيقتين 11 و 84.

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا .

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.