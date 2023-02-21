شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 21/ 2/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 21/ 2/ 2023 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، انتظار القرار النهائى لقيد الصفقات الجديدة، وفيريرا يدرس عودة "روقا " لوسط الزمالك أمام الترجى التونسى.

الزمالك ينتظر القرار النهائى لقيد الصفقات الجديدة

ينتظر مسئولو الزمالك اليوم القرار النهائى لقيد الثلاثى الجديد "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، بعد خروج قرار لجنة التظلمات عقب تسديد مسئولى الزمالك جزءا من المستحقات المالية التى أقرها مسئولو اتحاد الكرة.

فيريرا يدرس عودة "روقا " لوسط الزمالك أمام الترجى التونسى

يدرس البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك عودة محمد أشرف روقا لوسط الزمالك أمام الترجى التونسى، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا لتأمين منطقة الوسط بلاعب ثالث بجانب الثنائى نبيل دونجا وسيف جعفر.

المثلوثى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الترجى

اقترب التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك من المشاركة بشكل أساسى فى مباراة فريقه أمام الترجى التونسى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد تماثله للشفاء ومشاركته فى جزء من اللقاء الأخير أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية للبطولة .

كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة الترجى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

طاهر يحدد برنامج خاص لحراس الزمالك لتجهيزهم قبل لقاء الترجى

وضع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية حراس مرمى الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

فيريرا يرفع الحمل البدنى للاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي بدوري الأبطال