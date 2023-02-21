تامر مصطفى يدرس استمرار رضا السيد فى حراسة مرمى إنبى أمام المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى استمرار رضا السيد في حراسة مرمى الفريق البترولى أمام المصرى البورسعيدى في المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويثق تامر مصفى في قدرة رضا السيد في حماية عرين الفريق البترولى أمام المصرى بعد ظهوره بمستوى جيد في مباراة طلائع الجيش وأقيمت بالأمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر وانتهت بالتعادل السلبي.

في سياق متصل حصد التونسى رفيق كابو، مهاجم فريق إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش عقب اختيار رابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال سير اللقاء.

وكان التعادل السلبى حسم نتيجة مباراة طلائع الجيش و إنبى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق طلائع الجيش عن طريق كريم حلاوة و كريم طارق و أحمد سمير، بينما جاءت هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو وأحمد أمين قفه.

بهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما احتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.