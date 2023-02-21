شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ندوة تحليل أداء الحكام بالجولتين 17و 18 بحضور 13 مساعدا من الواعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم لجنة الحكام الرئيسية غدا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية ندوة تحليل أداء الحكام والمساعدين في حضور حكام الـ"VAR" في الجولتين الـ17 ،18 من عمر الدوري الممتاز.

وجهت اللجنة الدعوة لـ13 مساعد على مستوى الجمهورية من الواعدين لحضور فعاليات الندوة كمستمعين والتي من المنتظر ان تدفع بهم اللجنة على فترات خلال مباريات الدوري في الأسابيع المقبلة حتى يكون جاهزين للظهور بدوري الأضواء كما سيلقى مجدى رزق مسئول الـ"VAR" باللجنة محاضرة عليهم بعد انتهاء فقرة تحليل أداء التحكيم بالجولتين، اللجنة تتبع هذا النهج في اطار خطتها للدفع بعدد من الوجوه الجديدة من الحكام والمساعدين للظهور بالدوري الممتاز.

من جانبه اكد الثنائي ايمن دجيش وتوفيق السيد ان اللجنة اتخذت قرار بمنح فرصه للعدد من الحكام والمساعدين للظهور بالدوري الممتاز بقسمية الأول والثاني وذلك لأعداد كوادر جديدة يعتمد عليه التحكيم في الفترة المقبلة.

من المقرر ان يحضر فعاليات الندوة أعضاء لجنة الحكام الرئيسية النائب محمد فاروق بالإضافة الى كل من ايمن دجيش ومجدى رزق وتوفيق السيد وحمدي القاضي واحمد أبوالعلا الى جانب السوري مهند دبا.