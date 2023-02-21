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الأهلى يهزم بنى ياس الإماراتى فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بنى ياس الإماراتى بنتيجة3/0  فى إطار ثان مواجهاته بالبطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة بمشاركة 12 ناديا .

 

 نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أول مواجهاته أمس الإثنين بنتيجة 3 /0 على فريق مصافى الشمال العراقى ، ومن المقرر أن يلتقى غدا الأربعاء مع خيبل اليمنى فى الثامنة مساءا .

 

وتشهد  الجولة الثالثة غدا الأربعاء لقاءات بين كلا من ، السويحلى الليبى مع الصداقة الفلسطينى و الأهلى القطرى مع الميناء اليمنى و مصافى العراقى مع الوكرة القطرى و بنى ياس الإماراتى مع السيب العمانى و كاظمة الكويتى مع النصر البحرينى .

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

 

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

 

 - المجموعة الأولى

 

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

 

 - المجموعة الثانية

 

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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