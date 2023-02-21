شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بنى ياس الإماراتى فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتشهد الجولة الثالثة غدا الأربعاء لقاءات بين كلا من ، السويحلى الليبى مع الصداقة الفلسطينى و الأهلى القطرى مع الميناء اليمنى و مصافى العراقى مع الوكرة القطرى و بنى ياس الإماراتى مع السيب العمانى و كاظمة الكويتى مع النصر البحرينى .
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.
جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:
- المجموعة الأولى
الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.
- المجموعة الثانية
الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.