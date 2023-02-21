شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فاركو سلبياً مع نظيره حرس الحدود فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه مثلهم.

بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

وأدار المباراة تحكيميا هشام الفلال ويعاونه كل من: عدي عيد مساعدًا أول، حسن رمضان مساعدًا ثانيًا، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده محمد عطا.