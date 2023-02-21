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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023، العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.
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