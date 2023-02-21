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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21-2-2023، العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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