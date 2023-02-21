موعد مباراة إنتر ميلان وبورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل إنتر ميلان نظيرة فريق بورتو البرتغالي في مواجهة من العيار الثقيل تجمع الطرفين ضمن منافسات الذهاب لدور الـ16 من مواجهات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، على ملعب ستاد سان سيرو "جوزيبي مياتزا".

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تأهل إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، على الجانب الأخر فقد احتل بورتو المركز الاول في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان وبورتو بدوري الأبطال

ومن المقرر ان تقام مواجهة إنتر ميلان ضد بورتو البرتغالي مساء يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري 2023، على ملعب جوزيبي مياتزا.

وتم تحديد وقت إنطلاق صافرة بداية المباراة لتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً

بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبورتو

وتم تحديد القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد بورتو البرتغالي لتكون من خلال بي إن سبورت القطرية مباشرة عبر beIN Sports 2 HD Premium حيث سيكون خالد الحدي معلقًا وواصفًا على أحداث اللقاء.

بجانب النقل من خلال قنوات BT Sport 2 HD وقناة Match Football 1 بالتعليق الأجنبي.

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