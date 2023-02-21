محمد صلاح يصنع أول أهداف ليفربول في شباك ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - باغت ليفربول مضيفه ريال مدريد بهدف اول مبكر في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الانفليد ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وسجل هدف الريدز الأول درواين نونيز بعد أسيسيت رائع من الدولى المصري محمد صلاح لتسكن الشباك في الدقيقة 4 من بداية

المباراة.

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت، روبيرتسون ، فان دايك ، جوميز.

خط الوسط: بايشيتش ، هندرسون ، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح ، نونيز ، جاكبو.

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