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محمد صلاح يصنع أول أهداف ليفربول في شباك ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - باغت مضيفه ريال مدريد بهدف اول مبكر في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الانفليد ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من .

 

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وسجل هدف الريدز الأول درواين نونيز بعد أسيسيت رائع من الدولى المصري محمد صلاح لتسكن الشباك في الدقيقة 4 من بداية

المباراة.

 

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :


حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت، روبيرتسون ، فان دايك ، جوميز.

خط الوسط: بايشيتش ، هندرسون ، فابينيو.

خط الهجوم: صلاح ، نونيز ، جاكبو.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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