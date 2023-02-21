موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة مهمة أمام نظيرة لايبزيج الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد ريد بول أرينا.

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تأهل السيتيزنس بعد احتلاله المركز الاول في تريب اندية المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، على الجانب الأخر تأهل لايبزيج بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بدوري الأبطال

وتم تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج والمقرر لها يوم غدًا الأربعاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة

مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

وتم الكشف عن القنوات الناقلة لمواجهة السيتيزنس ضد لايبزيج الالماني لتنقل لكم من خلال قنوات بي إن سبورت عبر beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف، ومن خلال قناة TV8 Turkey المفتوحة عبر القمر الصناعي التركي.

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