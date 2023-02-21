كهربا يوجه رسالة خاصة لحسين الشحات بعد ثلاثية اسوان (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة خاصة لحسين الشحات زميله في الفريق في اعقاب الفوز على اسوان بثلاثية نظيفة.

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وقاد الثنائي كهربا والشحات الاهلي لتحقيق فوز كبير على اسوان بنتيجة 3-0 لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وسجل كهربا أول أهداف المباراة بصناعة متقنة من حسين الشحات.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي: " انستجرام" صورة لحسين الشحات اثناء تسلمه لجائزة افضل لاعب في المباراة، معلقاً عليها بـ : " أحسن لاعب في مصر والله ".

عبد الحفيظ: الفوز على اسوان دافع

قوي قبل مواجهة صن داونز

من جانبه أثنى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء لاعبي الفريق في مواجهة أسوان التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء .

وأشار عبدالحفيظ إلى أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم، معتبرًا إياه دافع قوي للمواجهات المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خصوصًا أن الأحمر سوف يخوض مواجهتين متتاليتين على ملعبه أمام صن داونز والقطن الكاميروني.

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