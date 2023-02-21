كورنادو يوجه رسالة لجمهور الاتحاد بعد تجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - علق النجم البرازيلي إيجور كورنادو لاعب فريق الاتحاد السعودي على تجديد عقده مع النمور بشكل رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، قبل استكمال مواجهات الموسم الحالي 2022-2023.

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وأعلن الاتحاد تجديد عقد إيجور كورنادو مع الفريق لمدة موسمي لينتهي بنهاية موسم 2024-2025، وكان عقد اللاعب ينتهي في شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الحالي.

تعليق كورنادو بعد تجديد عقده

وعلق كورنادو على تجديد عقده مع الاتحاد برسالة دعم لجمهور العميد، ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي عبر تويتر فيديو لإيجور يقول فيه: "سعيد بتجديد عقدي مع الاتحاد وأشكر

الجمهور على حبهم لي ودعمهم الرائع لنا".

وتابع كورنادو في رسالته: "أمل أن يكون المستقبل هو الأفضل لنا جميعًا.. لنستمر ونفعل الأفضل ".

يستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة مهمة أمام فريق الرائد يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، علة ملعب الملك عبدالله الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مواجهات دوري روشن السعودي.

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