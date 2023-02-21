اتحاد التنس يحتفل بالوفود المشاركة فى البطولة الدولية 

ياسر رشاد - القاهرة - نظم إتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى ونادى سماش حفلا كبيرا للترحيب والاحتفال بالوفود المشاركة في البطولة الدولية للناشئين والناشئات للتنس J500 .

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تعد البطولة الدولية للتنس من اقوى البطولات للناشئين على مستوى العالم وتقام للمرة الاولى فى مصر.

واستضافة ملاعب نادى سماش الرياضى الاحتفالية والتى حصلت مصر على حقوق تنظيمها من الاتحاد الدولى للعبة البيضاء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي.

ورحب اسماعيل الشافعى بالحضور وعلى رأسهم ممثلة الاتحاد الدولى للتنس واللاعبين والمدربين

والمرافقين مؤكدا لهم انهم فى بلدهم الثانى مصر بلد الحضارة والتاريخ العريق.

وشهد الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية للفولكلور الشعبى الذى أستمتع به الوفود الاجنبية من مختلف انحاء العالم.

واثنت الوفود الأجنبية على حسن التنظيم والاستضافة موجهين الشكر إلى اتحاد التنس لتوفيره كافة الإمكانيات لنجاح تلك البطولة الكبرى.

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