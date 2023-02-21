الاتحاد السعودي يعلن تجديد عقد إيجور كورنادو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي تجديد عقد اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو، ليبقى ضمن صفوف النمور في الفترة المقبلة بقرار من المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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الاتحاد يجدد عقد إيجور كورنادو

وكان عقد إيجور كورنادو مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ويحق له التوقيع لأي فريق منذ انتقالات شهر يناير الماضي.

وأعلن الاتحاد التجديد الرسمي لعقد إيجور كورنادو مع النمور لمدة موسمين وحتى نهاية موسم 2024-2025، وتمت مراسم التوقيع بحضور أحمد بن عصام

وأحمد كعكي، لتؤكد الإدارة على حرصها الكامل في عدم التفريط في أي لاعب من نجوم الفريق الاول لكرة القدم.

وترغب إدارة الاتحاد في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق للعودة من جديد لمنصة التتويج تحت قيادة أنمار الحائلي رئيس النادي، وبتواجد نونو سانتو المدير الفني للفريق بجانب باقي اللاعبين المحليين والمحترفين.

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