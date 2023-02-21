الأهلي يهزم بني ياس الاماراتي في البطولة العربية للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة " رجال" فوزاً كاسحاً امام نظيره بني ياس الاماراتي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

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وانهي فريق الاهلي المباراة لصالحة بنتيجة 3-0 ليؤكد تفوقه الواضح طوال احداث المباراة، ويعزز صدارته للمجموعة بعد فوزه على مصافي الشمال العراقي مساء أمس بالنتيجة ذاتها.

ويتواجد الأهلي بالمجموعة الثانية مع كلا من الوكرة القطري و خيبل المهرة اليمني و مصافي الشمال العراق و بني ياس الإماراتي وفريق السيب العماني.

ويتأهل للدور ربع النهائي الفرق الأربعة الأولى من المجموعتين ثم يتأهل منهم اربع فرق للدور نصف النهائي.

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