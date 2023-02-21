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جاهزية ثنائي الهلال لمواجهة فولاد بدوري أبطال آسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي لنادي الهلال السعودي خبر سار لجمهور الفريق بتأكد جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني، بربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

 

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الهلال يعلن جاهزية كاريلو وكويلار

وأعلن الهلال اليوم من خلال حسابة الرسمي مشاركة الثنائي اندري كاريلو وجوستافو كويلار في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام فولاد الإيراني.

 

وكان يعاني كويلار من إصابة هي عبارة عن كدمة في جانب القدم وغاب بسببها في الفترة الماضية حتى مواجهة شباب أهلي دبي الماضية.

 

بينما كان يعاني البيروفي اندري كاريلو

من إصابة في مفصل القدم ويغيب بسببها منذ فترة طويلة، لكنه كان يعود وتعاوده الإصابة من جديد ليشارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لأرزق الرياض.

 

يستعد الهلال حاليًا لمواجهة فولاد الإيراني بربع نهائي دوري أبطال آسيا والمقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر فبراير الجاري، على ملعب ستاد الجنوب بقطر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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