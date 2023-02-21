حرس الحدود يتعادل سلبيا مع فاركو في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة حرس الحدود أمام مضيفه فاركو في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

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وبهذا التعادل رفع فاركو رصيده إلى النقطة الـ22 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك بالتساوي مع تماسيح النيل أصحاب المركز التاسع، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة .

وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: محمد رضا – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عبد الله

- كينجسلي كوكو – أحمد فليكس – مصطفى زيكو

خط الهجوم: مصطفى صبحي – وجيه عبد الحكيم

فيما جاء تشكيل فاركو فى المباراة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غومة – رامي صبري – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

خط الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد الصغيري

خط الهجوم: شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون.

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