دي بروين خارج تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال

يحلّ مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء ضيفاً على لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دون نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، وذلك حسب التشكيلة التي نشرها النادي الثلاثاء على تويتر.



ويُعتقد أن المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا فضّل إراحة دي بروين وأيضاً الإسباني أيميريك لابورت من أجل مباراة السبت في الدوري الممتاز ضد بورنموث، لاسيما بعدما تنازل الفريق سريعاً عن الصدارة لصالح آرسنال نتيجة تعادله مع نوتنغهام فورست 1-1 نهاية الأسبوع الفائت.



وخلافاً لدي بروين الذي كان وما زال أهم العناصر المؤثرة في تشكيلة غوارديولا، تأثر لابورت بالإصابات التي لاحقته واكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.



ورأى مدرب لايبزيغ ماركو روزه أن غياب دي بروين لن يقلل من حجم خطورة سيتي في مباراة الأربعاء، قائلاً "أعتقد أن كيفن هو من بين أفضل اللاعبين في العالم. يرى المساحات (في الملعب)، يعرف المساحات وهو خطير أمام المرمى".



وأشار المدرب الألماني الذي سيفتقد بدوره لاعب الوسط الإسباني داني أولمو فيما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، إلى أن "الكثير يمرّ به في الفريق، لكنه سيُستبدل بلاعب آخر من الطراز العالمي. مان سيتي يعمل كفريق ولا يركز على الفرديات. سنواجه فريقاً غداً في أرضية الملعب، سنواجه فريقاً يريد الفوز بدوري الأبطال".



(فرانس برس)