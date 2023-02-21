نقاط «جدة» تكفي الأهلي للعودة إلى المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات فريق الأهلي يحتاج إلى نقاط «جدة» لضمان العودة لمكانة الطبيعي بين فرق دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد حصده لـ46 نقطة محتلا بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق الحزم، وذلك بعد مرور 22 مباراة من عمر دوري يلو.

وبحسب نظام البطولة وفي حالة التعادل بالنقاط سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي كسب الأهلي مباراة الذهاب وسيكون لقاء الإياب في آخر جولة بمثابة فض الشراكة إذا ما استمر على نفس الحال.

ويحتاج الأهلي لضمان العودة لدوري روشن إلى نقاط كل المباريات المقبلة التي ستقام على أرضه «جدة» حيث تبقى له 12 مباراة يلعب نصفها على أرضه وبين جماهيره، حيث يستضيف فرق جدة والرياض والفيصلي والعين والعربي والقادسية ومنهم 3 فرق منافسة للأهلي وهي (الفيصلي والعربي والرياض).

ويلعب الأهلي باقي المباريات خارج قواعده وهي أمام (نجران والجبلين والساحل وهجر والشعلة والحزم).

وفي حالة فوز الأهلي في المباريات التي تلعب على أرضه سيصل إلى النقطة 64 والتي ستضمن له العودة لدوري روشن على الأقل كصاحب للمركز الرابع.

وفي المواسم الأربعة الماضية حصد صاحب المركز الرابع فريق الخليج 60 نقطة كأقل رصيد وذلك في موسم 2019 وفي موسم 2020 جاء البكيرية في المركز الرابع بـ 64 وفي موسم 2021 وهو الموسم الاستثنائي حل الجبلين رابعا بـ76 ولكنه بعيد جدا عن صاحب المركز الخامس بـ21 نقطة، فيما حل هجر رابعا برصيد 63 نقطة في الموسم الماضي.

ويذكر أن هذا الموسم تصعد 4 فرق لأول مرة وذلك من أجل زيادة عدد أندية روشن إلى 18 فريق.