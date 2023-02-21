الكرواتي مودريتش يغلق الباب في وجه العالمي

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عقد مودريتش، صاحب الـ37 عاما، مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لا توجد أنباء عن رغبة النادي الملكي في التجديد، بالنظر إلى السير على سياسة التجديد بعقد لموسم واحد فقط لكل لاعب يتخطى الثلاثين عاما.
مودريتش، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أكد من جديد رغبته في تجديد عقده مع ريال مدريد.
وقال مودريتش: «أفعل كل ما في وسعي لتقديم أفضل ما لدي، وأستحق الفرصة للاستمرار هنا، لا يمكنني فعل المزيد، لطالما كانت لدي علاقة جيدة جدا مع النادي ولن يتغير ذلك».
وختم مودريتش: «تماما مثل العام الماضي، ليس هناك اندفاع، نحن في منتصف الموسم وهناك الكثير من التحديات المقبلة، أنا أركز على ذلك، يجب أن أعود إلى أفضل مستوياتي، دعونا نرى ما سيحدث».
ورغم أن مودريتش ربما يتجه نحو نهاية مسيرته، إلا أنه يظل لاعبا رئيسا في فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث غاب عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات مع النادي الملكي.
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