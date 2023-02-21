الهلال يسانده التاريخ والشباب يتذكر 2001

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمام الكرة السعودية منجز قاري جديد على مستوى أنديتها في تحقيق لقب بطل دوري الأبطال عبر ناديي الهلال والشباب في النسخة الحالية، بعد تجاوزهما فريقي شباب أهلي دبي وناساف الأوزبكي، فيما خرج الفيصلي (درجة أولى) من البطولة في دور الـ16 بعد خسارته بهدف وحيد أمام فريق فولاذ خوزستان الإيراني، وتصادف وصول الفريقين الذي يعتبر مؤسسهما واحد وهو الشيخ عبدالرحمن بن سعيد - رحمه الله - وسيكون للفريق البطل فرصة كبيرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستستضيفها السعودية للمرة الأولى في أواخر العام الحالي، في حال حقق أحدهما البطولة.

التاريخ ساند الهلال

ساند التاريخ وصيف أندية العالم وصاحب الميدالية الفضية في بطولة أندية العالم الأخيرة التي اختتمت مؤخرا بالرباط المغربية بعد أن أقصى فريق شباب أهلي دبي بـ (3/1) في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا أمس الأول، حيث نجح في إقصاء الفرق الإماراتية من الأدوار النهائية في 4 مباريات من أصل 6 مواجهات، مقابل فوزين للفرق الإماراتية.

وكانت المواجهة الماضية للهلال (بطل النسخة الآسيوية الماضية) هي المواجهة الـ15 أمام شباب أهلي دبي بمختلف المسابقات، فاز الهلال في 7 مواجهات مقابل 4 لصالح الفريق الإماراتي، وحسم التعادل 4 مواجهات بينهما.

وسجل الهلال 39 مشاركة أمام 7 فرق إماراتية في كل المسابقات، نجح الهلال (صاحب الألقاب القارية بـ 8 بطولات مختلفة) في الفوز خلال 18 لقاء وتعادل في 13 وخسر 8 مواجهات ويتطلع الهلال (سيد آسيا) بأربع بطولات دوري قارية إلى الوصول للمباراة النهائية للحفاظ على اللقب عبر مواجهة أوروا الياباني في مباراتي ذهاب وإياب في 29

أبريل و6 مايو المقبلين، بعد أن يلاقي غدا الخميس فريق فولاذ خوزستان الإيراني.

وأمام تبسم قرعة دور ربع النهائي في وجوه المحليين والجماهير الهلالية بمواجهة الفريق الإيراني إلا أن المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز يرى عكس ذلك بعد سحب القرعة الآسيوية وقال لقناة الكأس القطرية «لن يكون اللقاء سهلا، وستكون المباراة صعبة ومعقدة». وأضاف «لدينا خبرة عالمية لكن يتوجب علينا احترام الفرق الأخرى، سنخوض مواجهة فولاذ كأنها نهائي لأجل الحفاظ على اللقب القاري».

ونفى في الوقت ذاته التوجه باللعب في الصف الثاني في دوري روشن السعودي وقال رامون دياز «هدفنا الفوز بالدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا».

وللهلال تجارب شتى أمام الفرق الإيرانية، حيث خاض 45 مواجهة وحقق أرقام قياسية بالفوز عليها بين الأندية السعودية بواقع 20 انتصارا وخسر 10 مباريات وانتهت 15 مباراة بالتعادل.

الشباب يستعد لذكرى 2001

أما الممثل السعودي الثاني فريق الشباب فيستعد إلى تكرار الوصول للنهائي في نسخة 2001 التي حقق وصفتها وتجاوز وصوله الأخير لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية التي خرج منها في نسخة 2010، حيث أقصى مساء الثلاثاء نظيره ناساف الأوزبكي، في دور الـ16 بثنائية نظيفة في خامس مواجهة له ضد الفرق الأوزبكية ليواجه فريق الدحيل القطري، حيث كان لليوث حضورا في دور بع النهائي في نسخ 2006 و2010، و2013. ويحمل الشباب لقبا آسيويا وحيدا حققه عام 2001 كبطل للكؤوس الآسيوية.

وعاد فريق الشباب في النسخة الحالية بعد غياب امتد 7 سنوات، وذلك بصفته وصيف فريق الهلال، بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) الموسم الماضي 2020-2021.

وكاد الشباب أن يحقق حلم التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا في نسختها القديمة موسم 1992-93، بوصوله لنهائي المسابقة حين ذاك، ولكن نظيره باس حمدان الإيراني كان له رأي آخر، حينما تفوق عليه (1/صفر).

وفي عامي 1994 و1995، لم يستكمل الفريق الشبابي البطولة الآسيوية، بعد رفض الاتحاد السعودي مشاركة الشباب في البطولة؛ بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1994.

وسجل الليوث 9 مشاركات في مسابقة دوري أبطال آسيا بنسخته الجديدة، كما وصل لربع نهائي المسابقة عامي 2006 و2013، ووصل لدور الـ16 في 3 نسخ أعوام 2009 و2011 و2014، ويتمثل الحضور الأضعف للشباب بالبطولة الآسيوية في خروجه من دور المجموعات في أعوام 2005 و2007 و2015.

لتكون نسخة 2010 هي الأفضل لنادي الشباب بعد نسخة 1992، من خلال وصوله للدور نصف النهائي، قبل أن يقصى أمام سيونجنام الكوري الجنوبي بقاعدة احتساب الهدف خارج القواعد بهدفين في حالة التعادل، بعد تعادل الفريقين (4/4) في حصيلة مباراتي الذهاب والعودة.

الفيصلي خالي الوفاض

الطرف السعودي الثالث في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية فرق الفيصلي فقد خرج خالي الوفاض منها بعد أن خسر من فريق فريق فولاذ خوزستان الإيراني بهدف وحيد، بعد أن سجل مشاركته التاريخية الأولى في نسخة 2022 عقب فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021، عقب الانتصار بنتيجة 3-2 على التعاون في النهائي.

ومنذ هبوط الفريق لدوري يلو لم يلعب في دوري أبطال آسيا بسبب توقف المسابقة القارية بمنطقة غرب آسيا لنحو 10 أشهر بسبب إقامة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل الفيصلي كأول فريق سعودي في التاريخ يشارك في منافسات دوري أبطال آسيا وهو يلعب في دوري الدرجة الأولى.