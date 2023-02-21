اخبار الرياضه

برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل منافسات برنامج كرة السلة للمقيمين، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة حتى شهر يونيو 2023م، حيث تقام منافساته كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه 1000 مشارك.

ويهدف البرنامج الفئة العمرية من 24 حتى 60 عاما من المقيمين محبي كرة السلة، وذلك لتشجيع الجاليات المقيمة في المملكة على ممارسة والمحافظة على اللياقة البدنية لهم، تماشيا مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جودة الحياة الهادف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة والبدنية .

ويأتي تنظيم البرنامج للمقيمين استكمالا لنجاح برامج المقيمين التي أطلقها الاتحاد ومنها بطولة الكريكيت الوطنية، إضافة إلى التعاون مع فريق السباحة «مانتا ريز» الذي تمكن من استضافة برنامج سباحة الشباب المقيمين بمشاركة 16 جنسية شملت ست فئات عمرية مختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا