برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل منافسات برنامج كرة السلة للمقيمين، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة حتى شهر يونيو 2023م، حيث تقام منافساته كل يوم جمعة من كل أسبوع، ويتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه 1000 مشارك.

ويهدف البرنامج الفئة العمرية من 24 حتى 60 عاما من المقيمين محبي كرة السلة، وذلك لتشجيع الجاليات المقيمة في المملكة على ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية لهم، تماشيا مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جودة الحياة الهادف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية .

ويأتي تنظيم البرنامج للمقيمين استكمالا لنجاح برامج المقيمين التي أطلقها الاتحاد ومنها بطولة الكريكيت الوطنية، إضافة إلى التعاون مع فريق السباحة «مانتا ريز» الذي تمكن من استضافة برنامج سباحة الشباب المقيمين بمشاركة 16 جنسية شملت ست فئات عمرية مختلفة.