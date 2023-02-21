برنامج كرة السلة للمقيمين يواصل منافساته

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ويهدف البرنامج الفئة العمرية من 24 حتى 60 عاما من المقيمين محبي كرة السلة، وذلك لتشجيع الجاليات المقيمة في المملكة على ممارسة الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية لهم، تماشيا مع مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبرنامج جودة الحياة الهادف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية .
ويأتي تنظيم البرنامج للمقيمين استكمالا لنجاح برامج المقيمين التي أطلقها الاتحاد ومنها بطولة الكريكيت الوطنية، إضافة إلى التعاون مع فريق السباحة «مانتا ريز» الذي تمكن من استضافة برنامج سباحة الشباب المقيمين بمشاركة 16 جنسية شملت ست فئات عمرية مختلفة.
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