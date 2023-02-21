رونالدو يتقدم في سباق أفضل اللاعبين بدوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، واصل لاعب النصر رونالدو التقدم في سباق الأفضل، وبقفزات كبيرة رغم انضمامه حديثا، بحسب إحصائيات موقع «جول بالعربي».

النجم البرتغالي لديه في رصيده 5 أهداف من 7 تسديدات على المرمى، وقد صنع 9 فرص سانحة للتسجيل، ضمنها تمريرتان حاسمتان.

كريستيانو رونالدو - النصر

رغم وصوله حديثا للدوري السعودي إلا أن رونالدو واصل التقدم في سباق الأفضل وبقفزات كبيرة.

النجم البرتغالي لم يسجل أمام الفتح لكنه خاض مباراة قوية وممتازة وقد صنع هدفي فريقه، وأضاف إلى رصيده الرقمي 3 تسديدات على المرمى وفرصتين مصنوعتين بخلاف التمريرتين الحاسمتين.

رونالدو لديه في رصيده 5 أهداف من 7 تسديدات على المرمى، وقد صنع 9 فرص سانحة للتسجيل، ضمنها تمريرتان حاسمتان.

فراس البريكان - الفتح

بعد عدد من المباريات الممتازة، لعب البريكان مباراة متواضعة جدا أمام الباطن في الجولة الـ17.

المهاجم السعودي اكتفى بصناعة فرصة واحدة ولم يسدد أي كرة على المرمى، مما جعله يتراجع للمركز الأخير في سباق الأفضل في دوري روشن.

البريكان سجل هذا الموسم 8 أهداف وصنع 3 ضمن 7 فرص سانحة للتسجيل.

سعد بقير - أبها

رغم خسارة أبها أمام الشباب إلا أن سعد بقير قدم مباراة ممتازة صنع بها 5 فرص للتسجيل، ولذا وعطفا على أدائه السابق دخل سباق الدوري السعودي.

بقير صنع 40 فرصة هذا الموسم رغم أنه غاب لفترة عن التشكيل الأساسي، ولا يتفوق عليه هنا سوى جوانكا وكورونادو.

الجناح التونسي سجل 5 أهداف وصنع 4 وسدد 12 مرة على المرمى.

إيفر بانيجا - الشباب

يدخل معنا لأول مرة السباق نجم الشباب إيفر بانيجا بعدما كان عضوا دائما في المواسم السابقة.

بانيجا تأخر عن انطلاقة الموسم للإصابة ثم استهلك بعض الوقت للدخول في أجواء اللعب قبل أن يستعيد مستواه الممتاز ويعود عنصرا لا غنى عنه في الليوث.

الأرجنتيني سجل هدفا في مرمى أبها وصنع 3 فرص بجانب تسديدتين على المرمى.

صاحب الـ34 عاما سجل هدفين وصنع مثليهما ضمن 36 فرصة سانحة للتسجيل.

كاكو - التعاون

رغم خسارة التعاون أمام النصر إلا أن كاكو لعب مباراة جيدة جدا في وسط الملعب وكان مصدر إزعاج للدفاع النصراوي.

كاكو صنع فرصة واحدة لكنه أدار منظومة التعاون الهجومية مع زميله ألفارو ميدران جيدا جدا.

الجناح الممتاز يتصدر قائمة صناع الأهداف في الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، وقد سجل 4 وصنع 40 فرصة.

أمير سعيود - الطائي

لعب سعيود مباراة جيدة أمام العدالة رغم أنه لم يترك أي بصمة واضحة خلالها.

الجناح الجزائري صنع 3 فرص سانحة للتسجيل لكن لم ينجح زملاؤه في ترجمة أي منها لأهداف.

سعيود هذا الموسم سجل 6 أهداف وصنع 3 وسدد 11 مرة وهو السادس من حيث الأكثر صناعة للفرص بـ36 فرصة.

مارسيلو جروهي - الاتحاد

لم يتلق الاتحاد سوى 6 أهداف خلال مبارياته الـ17 في الدوري السعودي هذا الموسم، وقد كان لحارس مرماه جروهي دورا كبيرا في هذا.

اللاعب أسهم بقوة في فوز العميد بثلاثية على الاتفاق في الجولة الأخيرة بتصديه لـ4 فرص منها هدفين محققين.

جروهي تصدى هذا الموسم إلى 34 تسديدة بنسبة نجاح وصلت إلى 84.6%، وقد حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة ولا أحد أفضل منه.

إيجور كورونادو - الاتحاد

يقدم كورونادو أداء ثابتا في الدوري السعودي مع الاتحاد، لا يتراجع ولكنه في نفس الوقت لا يصل لمستوى الإبهار، وهذا ما يبقيه في الثلث الأول من قائمة السباق لكن دون أن يتقدم أكثر لمراكز المقدمة.

كورونادو صنع أحد أهداف العميد أمام الاتفاق وبجانبه صنع 3 فرص أخرى، وقد سدد مرة واحدة على المرمى.

البرازيلي نجح هذا الموسم في صناعة 6 أهداف، هو الثالث في قائمة صناع الأهداف، وسجل 3 أهداف وسدد 12 مرة على المرمى كما صنع 42 فرصة لزملائه.

كارلوس جونيور - الشباب

يمكن القول اليوم إن كارلوس جونيور استعاد مستواه الممتاز الذي أسهم في انطلاقة الشباب المذهلة بداية الموسم.

اللاعب سجل أحد هدفي الفوز على أبها وقد سدد مرتين على المرمى، وهو ما جعله يعود للمراكز الأولى في السباق.

المهاجم سجل هذا الموسم 12 هدفا وصنع هدفين ضمن 17 فرصة سانحة للتسجيل.

رومارينيو - الاتحاد

رومارينيو يعيش فترة ممتازة حاليا وقد ساعد الاتحاد كثيرا لتخطي الاتفاق في الجولة الأخيرة مما جعله يتقدم بشكل كبير ويحتل المركز الثالث في السباق.

رومارينيو سجل هدفا وصنع آخر خلال مباراة الفوز بثلاثية، وقد صنع كذلك فرصة أخرى لم تترجم إلى هدف.

رومارينيو يمتلك في رصيده هذا الموسم 5 أهداف بجانب 3 تمريرات حاسمة من 18 فرصة مصنوعة، وقد سدد 17 مرة على المرمى.