قبل موقعة الترجي.. مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مباراتهم المقبلة أمام الترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي مساء السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وفي فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "هذه الكوكبة من اللاعبين والمدير الفني والجهاز الطبي والإداري هدفهم واحد وهو إسعاد الجماهير، أدعو لهم إن ربنا يوفقهم في المباراتين القادمتين أمام الترجي، وقادرون على الفوز".

وأضاف رئيس الزمالك: "هؤلاء اللاعبين أبطال، هم الذين حصدوا الدوري والكأس موسمين، بالإضافة للاعبين الجدد، وأتمنى من اتحاد الكرة أن يعود لصوابه ويُغلق هذه الأزمة حتى لا تتصعد الأمور".

وتابع: "ادعوا يا زملكاوية ربنا يوفق اللاعبين أمام الترجي، ثم بعد ذلك مواجهة بيراميدز، ثم مواجهة شباب بلوزداد".

وواصل: "شباب بلوزداد فاز علينا في مصر وخسر على ملعبه، ولا يوجد مستحيل، ما عليكم سوى أن تقفوا بجانب اللاعبين، وأنا متأكد أن كل اللاعبين سيبذلون أقصى ما في وسعهم".

واختتم مرتضى منصور: "قلت للاعبين يجب أن يكون لديكم طاقة النصر، جمهور الزمالك بالملايين اسعدوهم ونحن نثق فيكم ثقة مطلقة".