شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والوكرة والأهلي القطري وكاظمة يحققون الفوز فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقد حقق فريق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق السويحلي الليبي بنتيجة ”3-1”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-21”، ”26-24”، ”25-12”، ”25-19”.

كما حقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق خيبل المهرة اليمني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-9”، ”25-19”، ”25-17”.

وقد تمكن فريق الأهلي القطري من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-16”، ”25-17”، ”25-23”.

وحقق فريق كاظمة الكويتي الفوز على نظيره الميناء اليمني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المصري نظيره فريق بني ياس الإماراتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه السيب العماني نظيره فريق مصافي الشمال العراقي في تمام الساعة الثامنة مساءً.