شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والوكرة والأهلي القطري وكاظمة يحققون الفوز فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقد حقق فريق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق السويحلي الليبي بنتيجة ”3-1”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-21”، ”26-24”، ”25-12”، ”25-19”.
كما حقق فريق الوكرة القطري الفوز على نظيره فريق خيبل المهرة اليمني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-9”، ”25-19”، ”25-17”.
وقد تمكن فريق الأهلي القطري من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصداقة الفلسطيني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 3 بإستاد القاهرة الدولي.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-16”، ”25-17”، ”25-23”.
وحقق فريق كاظمة الكويتي الفوز على نظيره الميناء اليمني بنتيجة ”3-0”، وقد أقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.