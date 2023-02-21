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تفاصيل مران الزمالك استعداداً لمباراة الترجى التونسى × 10 صور

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القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة. 

 

وتولى أسامة نبيه المدرب العام و حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة والتي خاضها جميع اللاعبين بالتناوب.

 

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة  للتعامل مع العرضيات بالشكل الأمثل، بجانب أمور فنية أخرى خاصة بالشق الهجومي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الترجي.

 

وكان الجهاز الفنى للزمالك، وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين، لرفع الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لمدة تقترب من 20 دقيقة ، من خلال أداء تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب تدريبات خاصة بالكرة من خلال التمرير في مربعات صغيرة. 

 

ويهدف الجهاز الفني للفريق إلى تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب وعلاج الإرهاق في ظل ضغط المباريات المستمر خلال الفترة الأخيرة.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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