شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك استعداداً لمباراة الترجى التونسى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء استعداداً لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة خاصة بالتسديد على المرمى خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام و حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الإشراف على هذه الفقرة والتي خاضها جميع اللاعبين بالتناوب.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع العرضيات بالشكل الأمثل، بجانب أمور فنية أخرى خاصة بالشق الهجومي استعدادا للمباراة المقبلة أمام الترجي.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، وضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين، لرفع الحمل البدني للاعبين خلال الفقرة التأهيلية التي استمرت لمدة تقترب من 20 دقيقة ، من خلال أداء تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، بجانب تدريبات خاصة بالكرة من خلال التمرير في مربعات صغيرة.