شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات "مستر أسيست الاهلى" يعود لخطف الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسين الشحات لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان التى أقيمت عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وتمكن الشحات من صناعة أهداف الأهلي الثلاثة في المباراة والذين سجلهم محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد عبد القادر.

وإجمالا لعب حسين الشحات 158 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل 34 هدفاً وصنع 35 هدفا آخر وتلقى 12 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولتين للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب لقب لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء، بإستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي ، كهربا وأحمد عبد القادر وأفشة في الدقائق 34 و41 والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليكون الأهلي قد سجّل الأهداف الثلاثة في 13 دقيقة مجنونة أعادت الأحمر للإنتصارات بعد الخسارة من ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية ثم الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا .

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة من 16 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري فيما يتجمّد رصيد أسوان عند 22 نقطة ويبقي في المركز التاسع.