شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين فاركو وحرس الحدود في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متعادلاً سلبياً أمام حرس الحدود فى المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17.

ويدير المباراة تحكيميا هشام الفلال ويعاونه كل من: عدي عيد مساعدًا أول، حسن رمضان مساعدًا ثانيًا، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده محمد عطا.

وعقد طارق العشري جلسات نفسية مع لاعبي فاركو في الفترة الأخيرة طالبهم فيها بالفوز وتصحيح المسار وتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب، فيما حرص أحمد أيوب على رفع المعدلات البدنية للاعبي حرس الحدود استعدادا للمواجهة، أملا في تحقيق النقاط الثلاثة والابتعاد عن منطقة الهبوط في قاع الترتيب.