شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا بعد ثلاثية أسوان: جمهور الأهلى دايما فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي صورا له من مباراة فريقه أمام أسوان وعلق عليها ؛ قائلاً: "الفولت العالى جمهور الاهلى دايما فى القلب".

وسجل كهربا هدفاً من الأهداف الثلاثة التي فاز بها الأهلي علي أسوان اليوم في الدوري المصري.

على صعيد متصل ؛ ٱكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي أهمية الفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد قمصان ثقة الجهاز الفني في اللاعبين وتركيزهم للفوز في لقاء اليوم، بعد أحداث مباراة الهلال السوداني الأخيرة في دوري الأبطال، وهو ما استطاع اللاعبون تقديمه بالفعل أمام أسوان بداية من الخروج من أجواء المباراة السابقة، فضلًا عن النتيجة والأداء.

وأضاف قمصان أن المدير الفني يتعامل مع كل مباراة بتركيز كامل، ولذلك فضل إراحة بعض العناصر ضمن سياسة التدوير بين اللاعبين، للظهور بشكل جيد بدنيا بعد رحلة السودان الأخيرة.

واستكمل قمصان: تركيزنا من اليوم ينصب على لقاء صن داونز المقبل والذي نتوقع قوته، ولكن نسعى لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وأكد قمصان ثقته في لاعبي الأهلي لتقديم نتيجة جيدة أمام صن داونز، من أجل مواصلة المشوار الإفريقي هذا الموسم.