شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يخسر أمام صاحب الأرض فى بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى من نظيره العين الإماراتي بنتيجة 3/1 ، فى بطولة العين الودية للطائرة، والتى تقام فى الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجارى وحتى 21 من الشهر نفسه فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم.

وتلقى منتخب شباب الطائرة الخسارة 3/0 فى أولى مبارياته من الجزيرة الإماراتى قبل أن يهزم عمان العمانى أمس الأول بنتيجة 3/1.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: "ياسين محمد، أحمد مصطفى، محمد ياسر، زیاد اسامة، احمد ياسر، عبد الرحمن أحمد، عبد الله أسامة، علي وائل، معاذ مصطفى، أحمد وائل، ياسين أشرف، حمزة حمدي ، حازم أشرف، عمرو احمد، محمد طارق، سامح حسني".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من هاني مصيلحي مديراً فنياً وإسلام عثمان مدرباً عاماً ومصطفى هلال مدرباً مساعداً ومحمد رمضان إدارياً وسامح نور طبيباً للمنتخب.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة توج ببطولة أفريقيا للشباب، والتى احتضنتها تونس فى شهر أغسطس الماضى، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3/1، وتأهل إلى كأس العالم.