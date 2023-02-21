شكرا لقرائتكم خبر عن الرواندي جين ايشموي حكما لمباراة منتخب الشباب أمام نيجيريا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي ، الحكم الرواندي جين كلود ايشموي لإدارة مباراة منتخب الشباب مع نيجيريا غدا في الجولة الثانية بالدور الأول بامم أفريقيا للشباب التي تقام في مصر.

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا في السابعة مساء غدًا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر.

شهد مران المنتخب حضور اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد و المشرف على المنتخب.

صرح محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أنه سيجري بعض التغيرات في تشكيل المنتخب في اللقاء المقبل أمام نيجيريا ، مشيراً إلي أن اللاعبين تفتقد فقط الخبرات في إنهاء الهجمات و لكن واثق في قدراتهم وتحقيق الفوز .

وأوضح محمود جابر خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بإستاد القاهرة الدولى أستعدادا لمواجهة نيجيريا غداً ، قائلا " صنعنا 12 كرة عرضية في المباراة الماضية أمام موزمبيق و لكن التوفيق غاب عنا بالاضافة إلي التكتل الدفاعي منعنا من الوصول للمرمى"، وتابع "بدأنا التركيز على مواجهة نيجيريا مع صافرة نهاية المباراة ونتعهد بتقديم قصارى جهدنا في المباراة المقبلة و لم نتعرض لمشكلة في بناء الهجمة أمام موزمبيق، لكننا واجهنا مشكلة في البطىء و أنهينا مباراة موزمبيق بشكل جيد، وكل شىء وارد " .