شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات صباحية ومسائية للاعبى البنك الأهلى بمعسكر الإسماعيلية استعدادا لسيراميكا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية والذي سيستمر لمدة خمسة أيام ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات صباحية ومسائية وذلك ضمن البرنامج التدريبي المقرر من قبل بابافاسيليو المدير الفني.

وشهد مران اليوم تدريبات استشفائية تأهيلية لمجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الماضية وخاضت المجموعة الاخري تدريبات بدنية وخططية للاطمئنان علي الجاهزية البدنية والفنية لجميع اللاعبين .

و كان دخل فريق البنك الأهلي اليوم، الثلاثاء، فى معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع للاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها 28 فبراير الجارى، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، بالإضافة إلي تأهيل اللاعبين نفسيأ بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة أمس، من التدريبات بعد التعادل مع سموحة، حيث أشاد المدير الفني للفريق بأداء اللاعبين عقب مباراة سموحة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر. وتقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65.



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